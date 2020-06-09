Суд завершил исследование радиолокационных данных по трагедии на Донбассе.

В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17. Об этом журналистам рассказал местный прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проводимом в судебном комплексе Схипхол. Официальный представитель Нидерландов заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения малайзийского Boeing рейса MH17.

Исследование радиолокационных данных было завершено...Тот факт, что радары не обнаружили, не означает, что ракеты там не было. Тейс Бергер, нидерландский прокурор

Специалист рассказали, что данные от украинских гражданских и военных радаров дало следствию лишь ограниченные результаты. В расследование включена информация, представленная российскими радиолокаторами.

В Евроконтроле и Совете безопасности заявили о том, что существует несколько причин, по которым радиолокаторы могли не зафиксировать запуск ракеты "Бук". Однако в Министерстве обороны РФ и компании "Алмаз-Антей" считают, что полученные данные прямо говорят об отсутствии ракеты "Бук", которая якобы была запущена из Снежного.

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17.

Видео: Youtube/ CGTN America