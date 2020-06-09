Судебный процесс по делу малайзийского боинга возобновился в Нидерландах в понедельник.

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17. Прокурор в процессе о крушении малайзийского боинга Тейс Бергер рассказал, что в теле капитана экипажа обнаружен осколок в форме бабочки. Проверка фрагмента показала, что он скорее имеет отношение к ракете "Бук" типа 9М38М1, чем к 9М38.

Всего в телах членов экипажа на месте крушения было найдено 29 осколков. Нидерландский институт судебной экспертизы изучил их и сопоставил с фрагментами украинской демонтированной боеголовки. Всего в обломках и телах погибших нашли лишь 370 осколков из восьми тысяч. Только два из них визуально похожи на бабочек. Один найден в теле капитана, второй в теле члена экипажа, найденного в передней кабине.

Отмечается, что в теле одного из членов экипажа была найдена частица, которая не соотносится с другими и отличается по составу от фрагментов украинского оружия.

Судебный процесс по делу малайзийского боинга возобновился в Нидерландах в понедельник, 8 июня.

Ранее Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17.

Видео: YouTube / BBC News