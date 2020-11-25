Голландская прокуратура: четыре фигуранта дела MH17 виновны в убийстве

Судебный процесс над ними может быть организован на Украине.

Четверо обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 причастны к убийству. Так считает голландская прокуратура, пишет агентство ТАСС. Речь, возможно, идет об экс-главе ополченцев ДНР Игоре Гиркине (Стрелкове) и его подчиненных – Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко, однако прокурор Тейс Бергер имен не назвал.

По его словам, четверо человек использовали зенитно-ракетный комплекс "Бук", преследуя свои военные цели. Он отметил, что эти несмотря на то, целились ли они в военный или гражданский самолет.

Бергер добавил, все причастные к трагедии должны понести наказание, а судебный процесс над ними может быть организован на Украине.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Группа следователей утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне, а выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не ополченцами Донбасса.

Ранее актриса Любовь Титаренко заверила, что Россия не нападет на Украину.

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