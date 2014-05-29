  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Родственники погибших при крушении "Боинга" MH17 потребовали компенсацию
Сегодня, 16:13
93
phil_k

Родственники погибших при крушении "Боинга" MH17 потребовали компенсацию

0 0

Всего компенсацию потребовали 290 человек.

290 человек потребовали компенсацию ущерба в рамках уголовного дела о крушении малайзийского "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя родственников Арлетту Схейнс, которая находится на слушаниях в зале суда в Нидерландах

Требования о компенсации были направлены суду два дня назад.

Это важный этап процесса  <…> Это значит, что в деле теперь имеется 290 потерпевших.

Арлетта Схейнс, представитель родственников погибших при крушении "Боинга"

Также сегодня голландский суд опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении рейса MH17. Обсуждаемые вопросы включали в себя информацию об ущербе, нанесенному самолету.

Ранее генерал ВСУ назвал условие, при котором украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе.

Фото: pixabay.com
 

Теги: boeing 777 малайзийских авиалиний, донбасс, крушение mh17
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии