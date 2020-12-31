Генерал ВСУ назвал условие, при котором украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе

Михаил Забродский объяснил, к чему военным следует готовиться на юго-востоке Украины.

Генерал-лейтенант ВСУ назвал условие, при котором украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе. Об этом местным журналистам рассказал эксперт Михаил Забродский. Ранее специалист командовал "Антитеррористической операцией" (АТО). Спикер подчеркнул, что Москва имеет количественный перевес на государственной границе, поэтому безопасность для Киева может гарантировать только членство в НАТО.

ВСУ будут готовы идти в наступление на юго-востоке страны при условии, что будет чувствовать общественную поддержку национального масштаба, а также единство народа и готовности имеющихся резервов. Он призвал коллег к пониманию того, зачем регион нужен России.

Они там говорят: Украина перейдёт в наступление, но мы с помощью России будем так эффективно отбиваться, что захватим даже новые территории. Вот эта пластинка будет играть еще месяц, два, три. Потом придумают что-то другое. Михаил Забродский, украинский генерал-лейтенант

По мнению специалиста, если Киев согласится на особый статус Донбасса и федерализацию, то Украине придется взять на себя полное экономическое и политическое содержание данных территорий. Генерал отметил, что этого не хотят в Киеве, хотя регулярно заявляют о том, что Донбасс является неотъемлемой частью страны.

В Донецке, на улице Новороссийской, в результате обстрела погиб мужчина.

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