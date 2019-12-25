В Донецке, на улице Новороссийской, в результате обстрела погиб мужчина.Об этом рассказали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты уточнили, что в ночь с 14 на 15 апреля регион подвергся атаке в Киевском районе, в населенных пунктах Старомихайловка, Лозовое, Веселое и Ясное.
В ДНР уточнили, что украинские силовики использовали для обстрела 120мм миномет, СПГ, АГС, а также снайперское и стрелковое оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Украинская сторона в СЦКК игнорировала все наши запросы режима тишины путем задействования координационного механизма. По предварительной информации, в результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Новороссийская, 15, погиб мужчина 1962 года рождения.
пресс-служба СЦКК по Донбассу
Также известно, что разрушения получили несколько зданий. По пострадавшим адресам выехали специалисты ДНР для фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ.
В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков.
Фото: Pixabay.com
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