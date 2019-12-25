ВСУ обстреляли ДНР в ночь на 15 апреля.

В Донецке, на улице Новороссийской, в результате обстрела погиб мужчина.Об этом рассказали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты уточнили, что в ночь с 14 на 15 апреля регион подвергся атаке в Киевском районе, в населенных пунктах Старомихайловка, Лозовое, Веселое и Ясное.

В ДНР уточнили, что украинские силовики использовали для обстрела 120мм миномет, СПГ, АГС, а также снайперское и стрелковое оружие, запрещенное минскими соглашениями.

Украинская сторона в СЦКК игнорировала все наши запросы режима тишины путем задействования координационного механизма. По предварительной информации, в результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Новороссийская, 15, погиб мужчина 1962 года рождения. пресс-служба СЦКК по Донбассу

Также известно, что разрушения получили несколько зданий. По пострадавшим адресам выехали специалисты ДНР для фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ.

В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков.

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