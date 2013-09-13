Обстрел велся по Золотому-5 и Лозовому.

В ЛНР заявили о гранатометных обстрелах со стороны украинских силовиков. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Народной милиции Иван Филипоненко. По информации от специалиста, за 14 апреля украинские Вооруженные силы четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Офицер пресс-службы уточнил, что атаки совершались при помощи гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях. пресс-служба Народной милиции ЛНР

Обстрелу подверглись населенные пункты Лозовое и Золотое-5.

ЛНР заявила об отказе Киева рассматривать план по урегулированию.

Фото и видео: YouTube/rusvesna. su1945

