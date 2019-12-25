ЛНР заявила об отказе Киева рассматривать план по урегулированию

Самопровозглашенная Луганская народная республика рассказала об отказе Киева рассматривать план по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое заявление сделала пресс-секретарь ЛНР по минским обсуждениям Мария Ковшарь по результатам проведенном онлайн-конференции.
Под давлением ОБСЕ Украина приняла один из предложенных республиками вариантов выхода из сложившегося ранее переговорного тупика. Был принят альтернативный вариант - обсуждать политические вопросы только официальными представителями, без участия общественных экспертов с обеих сторон.
Мария Ковшарь, представитель пресс-службы ЛНР
Напомним, что члены трехсторонней контактной группы по решению ситуации на Донбассе собирались 13 апреля. В МИД ЛНР уточнили, что в рамках видеоконференации политические подгруппы ДНР и ЛНР надеялись обсудить с Киевом проект "дорожной карты". Руководитель Родион Мирошник полагает, что украинские дипломаты сорвали обсуждение повестки дня.
В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Фото: Народная милиция ЛНР
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