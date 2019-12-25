  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков
Сегодня, 9:04
99
lesjasap

В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков

0 0

ВСУ открыли огонь у Михайловки.

В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Такое заявление опубликовано в информационном агентстве "Луганскинформцентр" со ссылкой на республиканское представительство в Совместном центре по координации и контроля за режимом прекращения стрельбы в зоне конфликта. Эксперты пояснили, что силы ВСУ применили снайперское оружие около населенного пункта Михайловка 12 апреля. В результате инцидента погиб местных военнослужащий из Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Стоит отметить, что также в СЦКК сообщили, что украинские военные за последние сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня в около линии соприкосновения в регионе конфликта на юго-востоке Украины. 

Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города.

Фото: Telegram/Военный обозреватель

Теги: всу, донбасс, лнр, михайловка
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии