ВСУ открыли огонь у Михайловки.

В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Такое заявление опубликовано в информационном агентстве "Луганскинформцентр" со ссылкой на республиканское представительство в Совместном центре по координации и контроля за режимом прекращения стрельбы в зоне конфликта. Эксперты пояснили, что силы ВСУ применили снайперское оружие около населенного пункта Михайловка 12 апреля. В результате инцидента погиб местных военнослужащий из Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Стоит отметить, что также в СЦКК сообщили, что украинские военные за последние сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня в около линии соприкосновения в регионе конфликта на юго-востоке Украины.

Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города.

Фото: Telegram/Военный обозреватель