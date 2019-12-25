Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города

Сергей Кривонос рассказал о планах РФ по ликвидации военной инфраструктуры на Украине.

Генерал Вооруженных сил Украины назвал "критически важные" для России украинские города. Заявление военнослужащий сделал во время эфира на телеканале "Украина 24". По мнению Сергея Кривоноса, в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой Кремль будет интересовать Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.

Они будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Эксперт уточнил, что данные украинские города имеют важное для России значение, так как именно в них развивается инфраструктура, необходимая для высадки боевой авиации, находятся аэродромы с самолетами и вертолетами. По еще одному возможному варианту атаки, который обозначил специалист, Россия может сначала попытаться отвлечь Киев наступлением на Донбассе, после чего перейдет к захвату участкам фронта, расположенным в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

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