Народная милиция сообщила, что РЭБ установлена у Тошковке.

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики. Военные считают, что средство радиоэлектронной борьбы установлено Киевом в районе населенного пункта Тошковка. Оно находится на линии соприкосновения на Донбассе.

Зафиксирована активная работа маневренной группы... батальона РЭБ. Радиоэлектронное подавление отмечено в частотном диапазоне каналов управления и навигации БПЛА в районе населенного пункта Тошковка пресс-служба СЦКК ЛНР

Напомним, что ранее в ЛНР говорили о том, что ВСУ при помощи РЭБ препятствуют работе дронов ОБСЕ. По версии военных, такие действия Киев предпринимает ради того, чтобы скрыть от мониторинговой комиссии незаконно размещенное вооружение на линии соприкосновения.

Украинские военные пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР.

Фото: Народная милиция ЛНР