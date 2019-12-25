Украинские военные пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ВСУ обстреляли Золотое-5, Калиновку, Логвиново и Калиново-Борщеватое.

Украинские военные пять раз за сутки нарушили режим тишины в самопровозглашенной Луганской народной республике. такая информация появилась в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР. Специалисты предоставили статистику за 9 апреля о нарушении перемирия на востоке Украины.

Военные уточнили, что ВСУ обстреляли населенные пункты Золотое-5, Калиновка, Логвиново и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из противотанковых гранатометов СПГ-9, а также автоматических АГС-17, ручных РПГ-7 и другого стрелкового оружия. В том числе, киевские силовики якобы использовали крупнокалиберное оружие, запрещенное минскими соглашениями.

МИД раскритиковал идею переноса переговоров по Донбассу из Минска.

Фото: Telegram/Военный обозреватель ВСУ