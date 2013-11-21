Мария Захарова назвала такую инициативу "гипотетической глупостью".

МИД раскритиковал идею переноса переговоров по Донбассу из Минска. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заявила, что такая инициатива со стороны Киева является "гипотетической глупостью". Она напомнила, что Белоруссия не поднимала вопроса о переносе заседаний по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска.

Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались "продать". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница считает, что Украина ведет целенаправленную политику по срыву взятых на себя обязательств по минским соглашениям,а также по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе в рамках прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР.

Захарова: у России вызывает тревогу стремление стран - членов НАТО к милитаризации Арктики.

Фото и видео: МИД России