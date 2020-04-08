Захарова заявила, что Россия нацелена на сотрудничество с партнерами по космосу

В МИД напомнили, что в этом году празднуется 60-летие с момента отправки человека в космос.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на сотрудничество с международными партнерами по космосу. Соответствующее заявление чиновница сделала во время пресс-конференции с журналистами в Москве.

Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами и, как сказал президент России , будем выбирать такие сферы, которые помогают нам сближать позиции и, может быть, через космос лучше понимать друг друга на земле. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В ведомстве напомнили, что 15 апреля постоянное представительство РФ при Совете Европы проведет круглый стол, который приурочен к 60-летию отправки человека в космическое пространство. В мероприятии примут участие генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, глава департамента по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, а также несколько иностранных послов.

Захарова назвала небылицами сообщения США про условия содержания Навального.

Фото и видео: МИД России