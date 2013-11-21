Захарова назвала небылицами сообщения США про условия содержания Навального

В МИД РФ прокомментировали информацию иностранных журналистов о нарушении прав человека в отношении Навального.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала небылицами сообщения США про условия содержания Алексея Навального. Сейчас оппозиционер находится в исправительной колонии под номером два во Владимирской области. Он отбывает срок заключения по уголовному делу "Ив Роше".

Официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности Навального. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова назвала "приступом русофобии" санкции Украины в отношении Россотрудничества.

Фото и видео: МИД России