Захарова назвала "приступом русофобии" санкции Украины в отношении Россотрудничества

В МИД РФ прокомментировали решение Киева ввести ограничения, несмотря на международно-правовые обязательства.

Решение Украины о санкциях в отношении агентства Россотрудничество принято в результате "очередного приступа русофобии". Об этом на пресс-конференции в российском внешнеполитическом ведомстве сообщила журналистам официальный представитель Мария Захарова. По словам чиновницы, введенные ограничения нарушают международно-правовые обязательства, которые взял на себя Киев.

Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству запрещено заниматься на Украине любой деятельностью, даже той, которой оно никогда и не занималось в принципе. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что ждут ответа от украинских дипломатов о том, будет ли Киев придерживаться международно-правовых обязательств в рамках соглашения правительств от 27 февраля 1998 года. речь идет о документе, касающегося деятельности информационно-культурных центров. В Москве напомнили, что Киев имеет на территории РФ собственный национальный культурный центр.

МИД РФ: вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны.

Фото и видео: МИД России