В МИД заявили о наращивании Киевом истерии о мифической российской угрозе

Мария Захарова рассказала о истерии, которая затронула Киев по поводу "нападения" России.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о наращивании Киевом истерии о мифической российской угрозе. Такое заявление перед журналистами на пресс-конференции в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница полагает, что местные СМИ нагнетают обстановку, рассказывая жителям о мифической внешней угрозе со стороны соседнего государства. Она заметила, что на Украине обсуждается чуть ли не возможность вооруженного нападения на страну российской армией.

Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. Обстановка остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что с 2014 года Киев говорит о планирующихся нападения с российской стороны. Неоднократно российский президент Владимир Путин говорил о том, что Москва не собирается атаковать соседнее государство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас Минобороны РФ перемещает имеющиеся силы на границе с Украиной, так как имеет на это законное право.

МИД РФ: вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны.

Фото и видео: МИД России