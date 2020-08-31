Захарова: у России вызывает тревогу стремление стран - членов НАТО к милитаризации Арктики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва встревожена стремлением стран - членов НАТО к милитаризации Арктики. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярной пресс-конференции российского внешнеполитического ведомства. Спикер ответила на вопрос журналистов о том, следует ли РФ волноваться из-за усиления активности военных Североатлантического альянса в регионе.
Следует рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства - члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все более регулярной основе.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По информации от представителя МИД РФ, милитаризация Арктики используется Вашингтоном в качестве предлога в рамках реализации программы по сдерживанию российской агрессии.
Захарова заявила, что Россия нацелена на сотрудничество с партнерами по космосу.
Фото и видео: МИД России
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