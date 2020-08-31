Захарова: у России вызывает тревогу стремление стран - членов НАТО к милитаризации Арктики

В МИД РФ прокомментировали усиление военной активности Вашингтона в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва встревожена стремлением стран - членов НАТО к милитаризации Арктики. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярной пресс-конференции российского внешнеполитического ведомства. Спикер ответила на вопрос журналистов о том, следует ли РФ волноваться из-за усиления активности военных Североатлантического альянса в регионе.

Следует рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства - члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все более регулярной основе. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По информации от представителя МИД РФ, милитаризация Арктики используется Вашингтоном в качестве предлога в рамках реализации программы по сдерживанию российской агрессии.

Захарова заявила, что Россия нацелена на сотрудничество с партнерами по космосу.

Фото и видео: МИД России