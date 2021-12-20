Актриса Титаренко заверила, что Россия не нападет на Украину

По ее словам, Путин считает украинцев братским народом.

Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться нападения РФ. Об этом заявила актриса Любовь Титаренко в интервью политологу Александру Семченко на Youtube-канале Tarik Nezalejko.

Она считает, российский лидер на протяжении своей политической карьеры поднял авторитет РФ на мировой арене, что позволяет ему принимать участие в решение глобальных проблем. По словам Титаренко, американский президент Джо Байден решает вопросы в первую очередь с Путиным, а не с французским или немецким коллегами.

Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии. Любовь Титаренко, украинская актриса

По ее словам, сложившаяся на востоке Украине ситуация является "позором Украины", которая в течение восьми лет допускает там гибель детей и пожилых людей.

Напомним, в июле 2021 года Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В своей публикации российский лидер указывает, что он убежден в единстве народов, а также относится с уважением к традициям и языку украинцев. По его словам, препятствия, возникшие в отношениях двух стран после событий 2014 года, являются большой трагедией. Путин уверен, что за произошедшее и последствия этого вина полностью лежит на Западе, а истинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Российской Федерацией.

Ранее на Украине назвали оружие в войне против РФ.

Видео: Youtube/Tarik Nezalejko

