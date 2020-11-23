Кремль опубликовал статью Путина об Украине

Статья вышла на двух языках.

На сайте Кремля была опубликована статься президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Статью опубликовали на двух языках – русском и украинском.

Так, в статье глава государства назвал трагедией стену, которая возникла в последнее время между двумя странами. Путин написал, что это последствия ошибок, которые были допущены в разные периоды.

Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия "анти-Украиной" никогда не будет, а вот граждане Украины должны решить, какой будет их страна.

Путин также считает, что "подлинная суверенность Украины возм­ожна именно в партнерстве с Россией".

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Фото: kremlin.ru