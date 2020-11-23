Кремль опубликовал статью Путина об Украине

На сайте Кремля была опубликована статься президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Статью опубликовали на двух языках – русском и украинском.
Так, в статье глава государства назвал трагедией стену, которая возникла в последнее время между двумя странами. Путин написал, что это последствия ошибок, которые были допущены в разные периоды.
Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства, — отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия "анти-Украиной" никогда не будет, а вот граждане Украины должны решить, какой будет их страна.
Путин также считает, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией".
Ранее Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.
Фото: kremlin.ru
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