В Кремле оценили возможность сделать из Европы более спокойный и стабильный регион.

Официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков уверен в том, что если бы за последние 15 лет Запад не находится бы в состоянии эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, то обстановка в европейском регионе давно уже была более стабильная, предсказуемая и безопасная. Таким мнением чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Спикер ответил на вопрос о том, считает ли он время после мюнхенской речи главы РФ "периодом упущенных возможностей".

Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности подмять Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа – наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Также специалист оценил необходимость для президента России выступить с какой-то новой речью и обновить позиции Москвы. Песков полагает, что лидер страны на само деле часто поднимает подобные проблемы и выступает с ними перед международным сообществом. ПРи этом эксперты и политологи могут собрать воедино все заявления Путина и составить цельную картину его мировоззрения.

Песков: Мюнхенская речь Путина не была агрессивной и призывала решать проблемы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

