В Кремле рассказали, что РФ не хотела, чтобы Запад зарывал головы в песок, как страусы.

Официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков считает, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, которую политик дал 15 лет назад, не была агрессивной и призывала Запад решать существующие проблемы. Таким мнением чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". В РФ рассчитывали на то, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира.

Я не согласен с тем, что именно тогда началась холодная война. Нет. Еще тогда был шанс, что некоторые государства поймут…этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким и мощным потенциалом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам Пескова, сейчас ситуация в сфере безопасности дошла до такого момента, когда мир находится у опасной черты. Лично пресс-секретарь Кремля пытался в 2007 году объяснить иностранным партнерам конструктивный характер выступления Владимира Путина, но коллективный Запад воспринял речь в штыки. Песков не видит ничего агрессивного в высказываниях главы РФ в Мюнхене. По мнению чиновника, тогда президент призвал Запад не прятать голову в песок, как страусы.

Кремль: Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

