Дмитрий Песков объяснил, почему Москва делает выбор в пользу Валдайского дискуссионного клуба.

Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков. Чиновник не считает, что мероприятие можно назвать невостребованным в мире. Однако из-за потери своей объективности, его не следует считать дискуссионной площадкой.

Я не думаю, что Мюнхенская конференция теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт пояснил прессе, что в дискуссионном клубе можно обсуждать одну точку зрения, но это право дается исключительно приверженцам этой точки зрения. В связи с такой ситуацией для Москвы сейчас больше подходит международный Валдайский клуб, в котором сталкиваются разные позиции, иногда даже диаметрально противоположные.

Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

