В Кремле оценили реакцию Запада на речь Путина, которую он сделал 15 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности.

Официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков считает, что НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции. Выступление главы государства проходило на мероприятии 15 лет назад. Еще тогда политик обозначил вопрос, связанный с приближением Североатлантического альянса к российским границам. Причины такого распространения военного блока неизвестны, так как руководство до сих пор не ответило на вопрос. Своей позицией пресс-секретарь Кремля поделился с журналистами "РИА Новостей".

Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил". Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин выступал на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 15 лет назад. Тогда он подверг жесткой критике американскую внешнюю политику, а также идею по однополярному мироустройству, размещению на территории Восточной Европы противоракетной системы США и НАТО. По словам Пескова, уже тогда Путин обозначил, что генеральный секретарь НАТО в 1991 году сообщал Москвк, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ является лучшей гарантией безопасности для новой РФ.

В Кремле считают достаточными меры, которые используются сейчас для поддержания экономического развития.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

