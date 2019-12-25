СМИ: мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru

Власти Москвы намерено доработать портал госуслуг столицы.

Мэрия Москвы планирует передавать полиции фотографии пользователей портала mos.ru. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Издание обнаружило на портале государственных закупок контракт на 236 миллионов рублей, который был заключен подведомственным столичному департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" с фирмой из Перми.

Согласно техническому заданию, требуется доработать портал mos.ru таким образом, чтобы все загруженные на него фото пользователей для получения государственных услуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют правоохранительные органы.

Кроме того, модернизация веб-ресурса подразумевает "сбор медиаданных и телеметрии" мобильных устройств москвичей.

Ранее издание сообщало, что московский Центр организации дорожного движения начал тестировать в городе устройства, с помощью которых планируется вести борьбу с шумными транспортными средствами.

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