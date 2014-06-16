СМИ: в Москве начали тестировать камеры для борьбы с шумными машинами

Каждая из камер оснащена четырьмя микрофонами.

Московский Центр организации дорожного движения начал тестировать в городе устройства, с помощью которых планируется вести борьбу с шумными транспортными средствами. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По данным СМИ, в настоящее время один такой прибор уже размещен в районе Чистых Прудов. Отмечается, каждый из комплексов оснащен камерой с четырьмя микрофонами. Данная система способная фиксировать звук, делать снимки и записывать видео.

Уточняется, что в случае выявления нарушения автовладельцам поступит уведомление о штрафе, которое будет содержать в себе панорамную фотографию с траекторией проезда ТС, а также информацию об уровне шума в нескольких точках по ходу движения.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Он предложил в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями. Данная санкция может вырасти до пяти тысяч рублей. При этом, если мощность двигателя машины превышает 200 лошадиных сил, что за каждые десять из них сверх нормы нарушителя могут обязать платить по 250 рублей. Для владельцев мотоциклов такая "прогрессивная" санкция будет стартовать с 50, а для грузовых автомобилей – с 250 "лошадок".

Ранее автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде.

Фото: pexels.com

