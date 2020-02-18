На дорогах Ленобласти появились передвижные камеры для контроля за соблюдением скоростного режима

За один день работы передвижные камеры зафиксировали 313 нарушений на дорогах Ленобласти.

На автомобильных трассах Ленинградской области появились передвижные камеры-треноги, следящие за соблюдением скоростного режима, выездом на встречную полосу и ездой по обочине. За 13 июля результаты их работы позволили направить автомобилистам 313 уведомлений о зафиксированном нарушении на Выборгском шоссе в Сертолово. 14 июля камеры установлены на Дороге жизни, возле поселка Песочный и в Токсово.

Адреса дислокации "треног" будут меняться каждые семь дней - по статистике других регионов, такие камеры служат действенным средством против нарушителей ПДД.

Точку для установки мобильной камеры утверждает начальник ГИБДД района, причем прятать устройства запрещается. Передвижная камера контролирует прямой участок дороги длиной до 50–60 метров.

Ранее стало известно, на каких улицах Петербурга за водителями следят передвижные камеры.

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