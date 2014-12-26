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На участке трассы Огоньки — Стрельцово — Толоконниково завершили мочный ремонт

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Завершив работы на данном отрезке дороги, дорожники переходят к следующему объекту.

Ленинградские дорожные службы ведут активную деятельность по устранению дефектов дорожного полотна методом ямочного ремонта. Недавно в Выборгском районе завершились восстановительные работы на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, о чём проинформировал официальный представитель ведомства Ленавтодор.

Ремонт поврежденных участков выполнялся с использованием специальной смеси из битумной эмульсии и щебня. Технология проста, но достаточно надежна: подготовленная смесь аккуратно укладывается в образовавшиеся углубления, после затвердевания образуя прочное покрытие, выдерживающее транспортные нагрузки.

Завершив работы на данном отрезке дороги, дорожники переходят к следующему объекту. Весной текущего года стартовал масштабный цикл ремонтных работ по всему региону. Чтобы минимизировать дискомфорт автомобилистов, движение транспорта ограничивается частично, позволяя проезжать без существенных затруднений.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт моста через Липовскую протоку завершат до конца года.

Видео: Telegram / Dorogi_lo

Теги: дороги ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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