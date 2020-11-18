Капремонт моста через Липовскую протоку завершат до конца года

Транспортное движение по объекту организовано в реверсивном порядке.

В Кингисеппском районе мост через Липовскую протоку готовится к масштабному обновлению: проект предусматривает замену дорожного полотна, ремонт пролётов и опор моста. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного сегодня в Telegram-канале дорожных служб Ленинградской области.

Подрядчиком предусмотрена замена существующих ограждений на современные барьерные конструкции, расширение площади одного из тротуаров, оборудование дополнительной пешеходной дорожки и строительство современной автобусной остановки.

Транспортное движение по объекту организовано в реверсивном порядке, завершить капитальный ремонт планируют до конца 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что производство комплектующих для бывшего завода Hyundai возобновлено в Ленобласти. История деятельности "Йуры" в России насчитывает значительное время: предприятие начало работу в 2008 году, специализируясь на выпуске автомобильной проводки для автомобиля Hyundai, производимого в Петербурге. Деятельность фабрики была прервана в марте 2022 года.

Фото: Telegram / Dorogi_lo