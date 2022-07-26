Производство комплектующих для бывшего завода Hyundai возобновлено в Ленобласти

Предприятие сотрудничает с российским автопроизводителем AGR Automotive Group, осуществляя поставки необходимых деталей для автосборочного завода АГР.

Российский филиал южнокорейской компании Yura Corp., именуемый "Йура корпорейшн рус", вновь приступил к производству автомобильных компонентов на своем предприятии в городе Ивангород Ленинградской области. Заместитель губернатора Ленинградской области по вопросам экономики Дмитрий Ялов подтвердил данную информацию в беседе с журналистами ТАСС.

Предприятие сотрудничает с российским автопроизводителем AGR Automotive Group, осуществляя поставки необходимых деталей для автосборочного завода АГР, расположенного в Санкт-Петербурге (ранее принадлежавшего корейскому бренду Hyundai).

История деятельности "Йуры" в России насчитывает значительное время: предприятие начало работу в 2008 году, специализируясь на выпуске автомобильной проводки для автомобиля Hyundai, производимого в Петербурге. Деятельность фабрики была прервана в марте 2022 года.

Возвращение завода произошло в контексте изменений, произошедших на бывшем предприятии Hyundai в Северной столице. В феврале 2024 года на площадке бывшего Hyundai стартовала сборка автомобилей под новой маркой Solaris. Компания "Арт-финанс", материнская структура АГР, приобрела активы южнокорейского производителя в январе 2024 года. Под контролем "Арт-финансов" оказались два производственных комплекса в Питере: площадка в промзоне Каменка и бывшая фабрика General Motors в промзоне Шушары.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург закупит свыше 400 автобусов белорусского производства.

Фото: Правительство Петербурга