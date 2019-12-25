Стало известно, на каких улицах Петербурга за водителями следят передвижные камеры

Камеры будут стоять поданным адресам до конца этой недели.

Стало известно, где именно на этой неделе в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Городской мониторинговый центр (ГМЦ) опубликовал подробный список адресов.

Информация с камер передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Там инспекторы на основе данных выносят постановления об административных правонарушениях.

О наличии комплексов не предупреждают специальные знаки.

Ранее за неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев.

Фото: Piter.tv