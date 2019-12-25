Стало известно, на каких улицах Петербурга за водителями следят передвижные камеры

Стало известно, где именно на этой неделе в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Городской мониторинговый центр (ГМЦ) опубликовал подробный список адресов.
Информация с камер передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Там инспекторы на основе данных выносят постановления об административных правонарушениях.
О наличии комплексов не предупреждают специальные знаки.
Ранее за неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев.
Фото: Piter.tv
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