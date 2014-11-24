За неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев

График патрулирования улиц публикуется на сайте Смольного.

По состоянию на пятницу, 2 июля, сотрудники комитета по транспорту в период с 29 июня выписали 37 протоколов административном правонарушении и эвакуировали 440 автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Патрулирование улиц продолжается. Отмечается, что днем в патруль входят 16-17 пеших инспекторов, а ночью работают около восьми специалистов.

Административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В течение 20 дней штраф можно оплатить с 50% скидкой. Стоимость услуги по перемещению транспортного средства на штрафстоянку составляет 3004 руб. уточняют в комитете

Сотрудники рекомендуют горожанам быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать лишних трат. Список улиц, которые будут патрулироваться, публикует Смольный.

Ранее мы писали, что фиксировать нарушения ПДД в Петербурге будут спецавто с фотофиксацией.

Фото: Смольный