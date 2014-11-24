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За неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев
Сегодня, 11:19
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За неделю на штрафстоянки отправили 440 машин петербуржцев

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График патрулирования улиц публикуется на сайте Смольного.

По состоянию на пятницу, 2 июля, сотрудники комитета по транспорту в период с 29 июня выписали 37 протоколов административном правонарушении и эвакуировали 440 автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Патрулирование улиц продолжается. Отмечается, что днем в патруль входят 16-17 пеших инспекторов, а ночью работают около восьми специалистов. 

Административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В течение 20 дней штраф можно оплатить с 50% скидкой. Стоимость услуги по перемещению транспортного средства на штрафстоянку составляет 3004 руб.

уточняют в комитете

Сотрудники рекомендуют горожанам быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать лишних трат. Список улиц, которые будут патрулироваться, публикует Смольный.

Ранее мы писали, что фиксировать нарушения ПДД в Петербурге будут спецавто с фотофиксацией.

Фото: Смольный

 

 

Теги: петербург, штрафстоянка, эвакуатор
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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