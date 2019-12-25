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СМИ: камеры смогут выявлять мотоциклистов без шлемов и авто без ОСАГО в Москве
Сегодня, 11:05
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: камеры смогут выявлять мотоциклистов без шлемов и авто без ОСАГО в Москве

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На новые устройства будет потрачено более 3,27 млрд рублей.

В российской столице установят новые камеры, которые позволят выявлять на дорогах мотоциклистов без шлемов и отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Кроме того, посредством видеонаблюдения будут фиксировать развороты и повороты автомобилей не из крайнего ряда, следить за опасными маневрами водителей мотоциклов, проверять правила парковки, а также выявлять нарушения перевозки грузов и правил буксировки.

На аренду 500 новых устройств будет потрачено более 3,27 миллиарда рублей. В настоящее время в Москве установлено 3,5 тысячи камер. 

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября граждане России смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Жалобу на постановление можно будет подать через единый портал государственных услуг или веб-ресурс суда. 

Фото: pixabay.com

Теги: камеры на дорогах, нарушение пдд
Категории: Новости России, Лента новостей,

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