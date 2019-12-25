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Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде
Сегодня, 10:54
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Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде

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В ГИБДД рассказали о двух пострадавших.

В Калининграде машина въехала в автобусную остановку. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. В настоящее время сообщается о двух пострадавших. Травмировались местная жительница и несовершеннолетний 2012 года рождения.

По предварительным сведениям, инцидент зафиксирован около 8 часов утра на въезде в город. Автомобилист, находившийся за рулем Renault, не справился с управлением. ДТП произошло в непосредственной близости от 51 дома по улице  Александра Невского.

На месте аварии работают представители ГИБДД и экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На Энгельса 20-летний водитель погиб после наезда на остановку трамвая.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: автобусная остановка, калининград
Категории: Новости России, Происшествия, ДТП, Лента новостей, Тема дня,

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