Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде

В ГИБДД рассказали о двух пострадавших.

В Калининграде машина въехала в автобусную остановку. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. В настоящее время сообщается о двух пострадавших. Травмировались местная жительница и несовершеннолетний 2012 года рождения.

По предварительным сведениям, инцидент зафиксирован около 8 часов утра на въезде в город. Автомобилист, находившийся за рулем Renault, не справился с управлением. ДТП произошло в непосредственной близости от 51 дома по улице Александра Невского.

На месте аварии работают представители ГИБДД и экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На Энгельса 20-летний водитель погиб после наезда на остановку трамвая.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

