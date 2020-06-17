На Энгельса 20-летний водитель погиб после наезда на остановку трамвая

Ранним утром 26 сентября на проспекте Энгельса произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 20-летний водитель Ford Focus не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение разделительной полосы, после чего совершил наезд на металлический павильон остановки трамвая.
От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, 24-летний пассажир с сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи отпущен.
Ночью 27 сентбря на Непокорённых столкнулись мотоцикл с велосипедом.
Фото: Piter.tv
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