На Энгельса 20-летний водитель погиб после наезда на остановку трамвая

По предварительной информации, он не справился с управлением.

Ранним утром 26 сентября на проспекте Энгельса произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 20-летний водитель Ford Focus не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение разделительной полосы, после чего совершил наезд на металлический павильон остановки трамвая.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, 24-летний пассажир с сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи отпущен.

Ночью 27 сентбря на Непокорённых столкнулись мотоцикл с велосипедом.

Фото: Piter.tv