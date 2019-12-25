На Непокорённых столкнулись мотоцикл с велосипедом

Обоих водителей доставили в больницу.

Ночью 27 сентября на проспекте Непокоренных в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадали велосипедист и мотоциклист. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

После столкновения мотоцикла и велосипеда, байк отлетел и упал в клумбу, велосипед остался на проезжей части.

Очевидцы уточнили, что обоих водителей увезли в больницу, у мотоциклиста тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Денис Александрович)