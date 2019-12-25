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На Непокорённых столкнулись мотоцикл с велосипедом
Сегодня, 8:08
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На Непокорённых столкнулись мотоцикл с велосипедом

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Обоих водителей доставили в больницу.

Ночью 27 сентября на проспекте Непокоренных в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадали велосипедист и мотоциклист. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

После столкновения мотоцикла и велосипеда, байк отлетел и упал в клумбу, велосипед остался на проезжей части.

Очевидцы уточнили, что обоих водителей увезли в больницу, у мотоциклиста тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Денис Александрович)

Теги: велосипед, мотоцикл, непокоренных
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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