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На пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки
Вчера, 22:55
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки

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Информации о пострадавших нет.

В воскресенье вечером на пересечении Демьяна Бедного и луначарского столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером. По словам свидетелей, один из автомобилей не уступил дорогу. На место дорожного происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Ранее КамАЗ сбил лося на севере КАД.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Мария Петровская
 

Теги: авария, дтп демьяна бедного, дтп луначарского
Категории: Происшествия, ДТП, Новости СПб, Лента новостей,

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