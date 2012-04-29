На пересечении Демьяна Бедного и Луначарского столкнулись две иномарки

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье вечером на пересечении Демьяна Бедного и луначарского столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером. По словам свидетелей, один из автомобилей не уступил дорогу. На место дорожного происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Ранее КамАЗ сбил лося на севере КАД.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Мария Петровская

