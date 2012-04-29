Видео: КамАЗ сбил лося на севере КАД

В воскресенье вечером, на севере КАД произошло дтп с участием лося. Об этом рассказали очевидцы.
Как сообщили авторы ролика, сохатый попал под колеса КамАЗа. Видео опубликовали в Telegram-канале "Мегаполиса".
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, жителей Петербурга и Ленобласти предупреждали о лосях, которые могут выбегать на дорогу. У животных начался период гона. По словам Дрозденко, в этот период времени лоси наиболее агрессивны. Он также напомнил, что у них самые крупные рока в животном мире.
Ранее в Петербурге и Ленобласти начинается сезон миграции лосей: правила поведения.
Видео: Мегаполис
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