Видео: КамАЗ сбил лося на севере КАД

Как сообщили авторы ролика, сохатый попал под колеса КамАЗа.

В воскресенье вечером, на севере КАД произошло дтп с участием лося. Об этом рассказали очевидцы.

Как сообщили авторы ролика, сохатый попал под колеса КамАЗа. Видео опубликовали в Telegram-канале "Мегаполиса".

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, жителей Петербурга и Ленобласти предупреждали о лосях, которые могут выбегать на дорогу. У животных начался период гона. По словам Дрозденко, в этот период времени лоси наиболее агрессивны. Он также напомнил, что у них самые крупные рока в животном мире.

Ранее в Петербурге и Ленобласти начинается сезон миграции лосей: правила поведения.

Видео: Мегаполис