Автомобилистов Петербурга и Ленобласти предупредили о любвеобильных лосях на дорогах

У животных начался период гона. В это время они наиболее агрессивны.

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о лосях, которые могут выбегать на дорогу. У животных начался период гона. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в соцсетях.

По словам Дрозденко, в этот период времени лоси наиболее агрессивны. Он также напомнил, что у них самые крупные рока в животном мире.

Интересно, что для борьбы с паразитами лоси питаются растительными ядами, в том числе мухоморами. Зимой для сохранения тепла они дышат в семь раз реже, а летом способны нырнуть на глубину в несколько метров в поисках водных растений.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Ленобласти две лисички решили подраться на дачном участке.

Фото: pexels.com