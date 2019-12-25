Автомобилистов Петербурга и Ленобласти предупредили о любвеобильных лосях на дорогах

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о лосях, которые могут выбегать на дорогу. У животных начался период гона. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в соцсетях.
По словам Дрозденко, в этот период времени лоси наиболее агрессивны. Он также напомнил, что у них самые крупные рока в животном мире.
Интересно, что для борьбы с паразитами лоси питаются растительными ядами, в том числе мухоморами. Зимой для сохранения тепла они дышат в семь раз реже, а летом способны нырнуть на глубину в несколько метров в поисках водных растений.
Ранее мы писали, что в Выборгском районе Ленобласти две лисички решили подраться на дачном участке.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все