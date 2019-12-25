В Петербурге и Ленобласти начинается сезон миграции лосей: правила поведения

В случае ДТП нельзя покидать место происшествия.

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о начале сезонной миграции лосей. Период активности животных продлится до начала ноября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

В период миграции лоси выходят на территории городской застройки, гуляют по автомобильным дорогам, совершают длительные переходы. В связи с этим водителям необходимо соблюдать скоростной режим. Авария с участием сохатого может быть смертельна для всех. Кроме того, за погибшее животное предусмотрен штраф.

При встрече с лосем нельзя приближаться к нему или привлекать к себе внимание. Во время движения нужно снизить скорость или полностью остановиться и пропустить животное, а затем продолжить движение на низкой скорости.

Также обращайте внимание на дорожные знаки "Дикие животные" и "Зона действия". На данный момент они установлены на Левашовском шоссе, Средневыборгском шоссе, Рощинском шоссе, Большом проспекте в Комарово, Приморском шоссе, Скандинавском шоссе, Пулковском шоссе, Коннолахтинской дороге, северном участке ЗСД. Это те дороги, где наиболее вероятен выход лосей. Список будет расширен в этом году.

На наиболее опасных участках дороги установлены ограждения и зверепереходы вдоль лесонасаждений.

Если ДТП все-таки не удалось сбежать, то водителю запрещается покидать место аварии и забирать с собой животное. В ином случае его может ждать наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на 1,5 года или арест на срок до 15 суток.

В 2020-м году произошло 10 ДТП с животными. В результате погибли 6 лосей, 3 кабана и 1 косуля. В 2021-м году — 2 лося, 2 косули и 1 кабан.

Если животное находится в бедственном положении, нужно позвонить в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36 или по телефону экстренных служб — 112.

Накануне в Волхове лось чуть не стал виновником массовой аварии.

Фото: Needpix.com