В Волхове лось чуть не стал виновником массовой аварии

На кадрах видно, как два автомобиля едут навстречу друг другу по Мурманскому шоссе, а перед ними на расстоянии нескольких метров на дорогу выскакивает лось.

Массовая авария едва не произошла в Волховском районе Ленобласти. На дорогу внезапно выбежал лось. Видео встречи с сохатым опубликовали в группе "Подслушано Волхов".

На кадрах видно, как два автомобиля едут навстречу друг другу по Мурманскому шоссе, а перед ними на расстоянии нескольких метров на дорогу выскакивает лось.

По словам одного из водителей, столкновения удалось избежать благодаря тому, что автомобили ехали с маленькой скоростью.

Недавно на трассе в Ленобласти водитель сбил лося и въехал в дерево.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Волхов