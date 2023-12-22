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В Калининграде полицейские раскрыли кражу денежных средств из кафе

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В краже подозревается ранее судимый житель областного центра.

В Калининграде сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из кафе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошел в кафе, расположенном в здании кинотеатра на проспекте Мира. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность подозреваемого. Им стал неоднократно судимый 49-летний житель областного центра. Мужчина зашел в помещение под конец рабочего дня, воспользовавшись невнимательностью персонала, и похитил из кассы выручку. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работников пункта выдачи заказов за кражи имущества.

Видео: УМВД России по Калининградской области

Теги: калининград, кафе, кража, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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