В Калининграде полицейские раскрыли кражу денежных средств из кафе

В краже подозревается ранее судимый житель областного центра.

В Калининграде сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из кафе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошел в кафе, расположенном в здании кинотеатра на проспекте Мира. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность подозреваемого. Им стал неоднократно судимый 49-летний житель областного центра. Мужчина зашел в помещение под конец рабочего дня, воспользовавшись невнимательностью персонала, и похитил из кассы выручку. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работников пункта выдачи заказов за кражи имущества.

Видео: УМВД России по Калининградской области