Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Калининград – Петербург

Авиакомпания уже предоставила напитки и горячее питание142 пассажирам.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса "Калининград – Санкт-Петербург".

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой самолета авиакомпании "Смартавиа". Предварительная причина задержки – техническая неисправность. Авиакомпания уже предоставила напитки и горячее питание142 пассажирам.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности.

Также проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура