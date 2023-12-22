Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Калининград – Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса "Калининград – Санкт-Петербург".
Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой самолета авиакомпании "Смартавиа". Предварительная причина задержки – техническая неисправность. Авиакомпания уже предоставила напитки и горячее питание142 пассажирам.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности.
Также проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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