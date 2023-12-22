Песков назвал риторику НАТО поводом для принятия мер по безопасности

В Кремле оценили слова Линаса Линкявичюса о Калининграде.

В Кремле назвали риторику Североатлантического военного альянса поводом для принятия мер по безопасности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 февраля сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал СМИ угрозу литовского посла в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать Калининград". В Москве отметили, этот регион навсегда останется российским.

Калининград - это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда... расширение НАТО - повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле подчеркнули, что расширение НАТО, а также продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских государственных границ, враждебная риторика со стороны западных государств - членов Североатлантического альянса вызывает опасения.

Кремль обратил внимание на обсуждение в Европе отправки военных на Украину.

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