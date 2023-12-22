Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Москва обратила внимание на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что в европейском регионе обсуждалась тема отправки военнослужащих на Украину, а позиция стран коллективного Запада о нанесении России стратегического поражения на Украине тоже хорошо известна властям. , сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что сам факт, что такая тема поднималась международными союзниками киевского режима на встрече в Париже является для Кремля "важным новым элементом", а остальные пункты повестки были известны ранее.

Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По мнению чиновника, целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по-прежнему сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого рода действия со стороны Запада и видят потенциальную опасность непосредственно вовлечения в региональный конфликт. В Кремле добавили, что странам следует отдавать в этом себе отчет.

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