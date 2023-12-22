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Песков не стал комментировать приговор Никите Журавелю

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В Кремле заметили, что не комментируют постановления судебных инстанций.

В Кремле не стали комментировать приговор, вынесенный в отношении Никиты Журавеля по поводу сожжения Корана. Речь идет о преступлении, совершенном молодым человеком по указанию украинских спецслужб на территории российского города Волгоград. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Это не вопрос администрации президента. Мы судебные решения, вы знаете, никак не комментируем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что судебная инстанция в Грозном приговорила Никиту Журавеля к 3,5 года заключения по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Юноша был задержан в мае 2023 года, затем арестован и впоследствии этапирован в Чечню. Сторона защиты заявила, что указанный приговор будет обжалован.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, никита журавель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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