Песков не стал комментировать приговор Никите Журавелю

В Кремле заметили, что не комментируют постановления судебных инстанций.

В Кремле не стали комментировать приговор, вынесенный в отношении Никиты Журавеля по поводу сожжения Корана. Речь идет о преступлении, совершенном молодым человеком по указанию украинских спецслужб на территории российского города Волгоград. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Это не вопрос администрации президента. Мы судебные решения, вы знаете, никак не комментируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что судебная инстанция в Грозном приговорила Никиту Журавеля к 3,5 года заключения по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Юноша был задержан в мае 2023 года, затем арестован и впоследствии этапирован в Чечню. Сторона защиты заявила, что указанный приговор будет обжалован.

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