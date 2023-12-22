Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

В Кремле подтвердили сведения о том, что машина Aurus отправилась в КНДР.

В Кремле рассказали, какой автомобиль российский президент Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник подтвердил сведения о том, что глава КНДр получил от Москвы транспортное средство Aurus.

Да. Это машина Aurus. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 18 февраля Ким Чен Ын получил в подарок автомобиль российского производства. Такие сведения зрителям предоставило северокорейское агентство ЦТАК. Дополнительно подарки получили секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По слова последней, такие действия со стороны РФ служат ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между главами стран.

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