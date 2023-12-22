  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:14
132
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

0 0

В Кремле подтвердили сведения о том, что машина Aurus отправилась в КНДР.

В Кремле рассказали, какой автомобиль российский президент Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник подтвердил сведения о том, что глава КНДр получил от Москвы транспортное средство Aurus.

Да. Это машина Aurus.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 18 февраля Ким Чен Ын получил в подарок автомобиль российского производства. Такие сведения зрителям предоставило северокорейское агентство ЦТАК. Дополнительно подарки получили секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По слова последней, такие действия со стороны РФ служат ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между главами стран. 

В Кремле не комментируют вопрос о гибели перебежчика в Испании.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: aurus, владимир путин, дмитрий песков, ким чен ын, кндр, подарок, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии