Собянин предложил усилить ответственность за нарушение тишины ночью

Штраф за преднамеренное нарушение тишины мэр предложил увеличить в десять раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Об этом глава столицы сообщил в своем блоге.

Так, Собянин предлагает запретить использовать в столице транспортные средства, оснащенные полностью или частично модифицированными глушителями, в том случае если они нарушают тишину и покой населения Москвы ночью.

Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец. Сергей Собянин, мэр Москвы

Кроме того, глава столицы предложил в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями. Таким образом санкция может вырасти до пяти тысяч рублей. При этом, если мощность двигателя машины превышает 200 лошадиных сил, что за каждые десять из них сверх нормы нарушителя могут обязать платить по 250 рублей. Для владельцев мотоциклов такая "прогрессивная" санкция будет стартовать с 50, а для грузовых автомобилей – с 250 "лошадок".

Транспортные средства нарушителей будут задерживаться сотрудниками правоохранительных органов и отправляться на специальную стоянку. Владельцы смогут получить их обратно, когда глушитель будет возвращен в штатный режим.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ГАИ смогут оштрафовать автовладельцев на 500 рублей за установку в транспортное средство дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

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