МВД анонсировало штраф за дополнительные динамики в автомобиле

Речь идет о компонентах, которые не предусмотрены конструкцией машины.

Сотрудники ГАИ смогут оштрафовать автовладельцев на 500 рублей за установку в транспортное средство дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, внесение изменений в акустическую систему ТС попадает под требования технического регламента о безопасности, что подразумевает их регистрацию в ГИБДД. В случае невыполнения этого требования машина может быть снята с регистрации.

В МВД пояснили, под "внесение изменений в конструкцию транспортного средства" попадают также установка составных частей и предметов оборудования машины, которые не предусмотрены его конструкцией и способные повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября граждане России смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Жалобу на постановление можно будет подать через единый портал государственных услуг или веб-ресурс суда.

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