СМИ: Генпрокуратура готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер для водителей

Соответствующие поправки могут внести в закон "Об автодорогах и о дорожной деятельности".

Генпрокуратура России готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер для водителей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на ведомство.

Речь идет о внесении поправок в закон "Об автодорогах и о дорожной деятельности". ГП предлагает аннулировать штрафы, которые были выписаны во время некорректной работы камеры при отсутствии заявлений пострадавших граждан.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в ходе проверок в 14 российских регионах были обнаружены спецустройства, "установленные за пределами мест концентрации ДТП". В Генпрокуратуре считают, что это делается намерено для получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями.

Напомним, в настоящее время без обращения водителей или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет право аннулировать подобные штрафы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге количество нарушений ПДД в местах установки камер сократилось в 20 раз.

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